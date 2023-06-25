ВСУ атаковали Киевский район Донецка, фиксируется задымление возле ТЦ «Донецк сити»

ВСУ атаковали Киевский район Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Так, украинские боевики атаковали Киевский район города. Сейчас возле торгового центра «Донецк сити» фиксируется задымление. Об этом сообщает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- По информации очевидцев, фиксируется задымление в результате прилета возле ТЦ «Донецк сити», - пишет в своем телеграм-канале мэр города Донецка.

Около 16:25 ВФУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 мм. Также в 16:40 из населенного пункта Красноармейск вооруженные формирования Украины выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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