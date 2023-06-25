СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке

ВСУ продолжают бить по мирным кварталам Горловки (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. Так, украинские боевики открыли огонь из реактивной системы залпового огня по Горловке, выпустив 15 снарядов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 08:45 зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки. По населенному пункту было выпущено 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики окрыли огонь со своих позиций, расположенных в Нелеповке, — отмечают в ведомстве.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по ДНР порядка 197 единиц различных боеприпасов. Под огнем украинских боевиков оказались пять населенных пунктов. Также украинские боевики на Донецком направлении совершили 21 обстрел из артиллерии 155 миллиметров, а на Горловском 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра.

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