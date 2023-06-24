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НовостиПолитика24 июня 2023 20:36

ВСУ выпустили 20 ракет РСЗО по горловскому поселку Широкая Балка

Обстрел велся с позиций боевиков в Нелеповке
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают бить по мирным кварталам региона

Украинские боевики продолжают бить по мирным кварталам региона

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь из реактивной системы залпового огня на горловском направлении. Под обстрелом боевиков оказался поселок Широкая Балка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 21:50 зафиксирован обстрел поселка Широкая Балка. По населенному пункту было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики окрыли огонь со своих позиций, расположенных в Нелеповке, — отметили в СЦКК.

Напомним, что с утра вооруженные формирования Украины уже обстреливали Горловку из РСЗО. Шесть ракет были выпущены по Никитовскому району Горловки. За прошедшие сутки боевики выпустили свыше 200 боеприпасов по территории Республики. В результате обстрела повреждено четыре жилых дома.

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