ВСУ за сутки выпустили около 200 боеприпасов по ДНР

За сутки ВСУ выпустили около 200 боеприпасов по территории ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 197 единиц различных боеприпасов. Под огнем украинских боевиков оказались пять населенных пунктов. Среди мирного населения пострадавших нет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены три жилых домостроения в Никитовском районе Горловки, а также объекты гражданской инфраструктуры. За истекшие сутки Представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — отмечают в ведомстве.

Также в СЦКК ДНР добавили, что за прошлые сутки украинские боевики на Донецком направлении совершили 21 обстрел из артиллерии 155 миллиметров, а на Горловском 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра.

Напомним, что вооруженные формирования Украины открыли огонь из реактивной системы залпового огня на Горловском направлении. Под обстрелом боевиков оказался поселок Широкая Балка.

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