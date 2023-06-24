СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 17 артиллерийских снарядов за час

Атака на мирные районы Донецка со стороны ВСУ продолжается Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные районы Донецка. За час украинские боевики выпустили 17 артиллерийских снарядов по Киевскому и Кировскому районам города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 15:25 зафиксирован обстрел Киевского района с позиций ВСУ, расположенных в Орловке. По городу было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что обстрел района возобновился в 16:10. Украинские боевики выпустили по нему еще пять артиллерийских снарядов натовского калибра.

— Около 16:10 зафиксирован обстрел Кировского района с позиций ВСУ в Нетайлово. Украинские боевики выпустили по нему шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее обстрелу из РСЗО подверглась Горловка. Боевики выпустили по городу шесть ракет.

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