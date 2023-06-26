В ДНР сообщили о гибели двух и ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов ВСУ 25 июня

За сутки украинские войска выпустили по Республике 107 боеприпасов. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки под обстрелами ВСУ в ДНР были ранены пять человек. Еще двое мирных жителей погибли. Об этой сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Киевском районе Донецка, - заявили наблюдатели.

В представительстве также уточнили, что за сутки украинские войска 19 раз обстреляли территорию Республики, выпустив в ее направлении 107 ракет, снарядов и мин. Под вражеским огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Владимировка. Обстрелами повреждены 4 жилых дома в Донецке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, в Донецке скончалась мирная жительница, раненая при обстреле ВСУ Киевского района города. Смертельное ранение женщина получила на улице Океанской.

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