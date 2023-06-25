В Донецке скончалась мирная жительница, раненая при обстреле ВСУ Киевского района города

В Донецке скончалась мирная жительница, раненая при обстреле ВСУ. Фото: Архив «КП»

Мирная жительница, раненая при обстреле ВСУ Киевского района города 25 июня, скончалась. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- К сожалению, женщина 1956 года рождения, раненая сегодня во время обстрела Киевского района по ул. Океанской, скончалась, - рассказал донецкий градоначальник.

«КП» ранее сообщала, что 25 июня в Донецке в Киевском районе в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница 1956 года рождения. Смертельное ранение женщина получила на улице Океанской.

По данным СЦКК ДНР, в результате обстрела ВСУ Киевского района также погиб парень 2005 года рождения, пострадали еще пять гражданских: мужчины 1973, 1999, 2000 года рождения и женщина 1985 года рождения.

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