В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка погиб мирный житель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка погиб человек, также есть раненые мирные жители. Об этом сообщает глава администрации городе Алексей Кулемзин.

- По предварительной информации, в результате обстрела Киевского района возле БЦ «Акула» погиб человек, есть раненые. Подробности уточняются, - пишет мэр города в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее мэр Кулемзин сообщил, что украинские боевики атаковали Киевский район Донецка, фиксируется задымление возле ТЦ «Донецк сити». Также в 16:40 из населенного пункта Красноармейск вооруженные формирования Украины выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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