В Донецке в Киевском районе обстрелом ВСУ ранена женщина

Пострадавшую госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

25 июня в Донецке в Киевском районе в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Киевского района по улице Океанской получила ранение женщина 1956 года рождения, – рассказал в своем телеграм-канале донецкий градоначальник.

Ранее «Комсомолка» информировала о гибели мирного жителя в прифронтовом Киевском районе. Трагедия произошла недалеко от бизнес-центра «Акула».

По данным мэра, зафиксировано задымление возле торгового центра «Донецк сити».

Помимо этого, в районе 16:25 украинские боевики выпустили по прифронтовому Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). Также, по данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 16:40 из Красноармейска ВСУ выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня. Последствия обстрела уточняются.

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