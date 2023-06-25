В ДНР за неделю в честь Дня молодежи прошло около ста мероприятий

Юноши и девушки в ДНР оптимисты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

24 июня молодежь Донецкой Народной Республики, несмотря на напряженную военную обстановку, отметила свой праздник. Мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, проходили в течение всей недели. Об этом «Комсомолке» сообщил и. о. Министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Ребятам, отличившимся в спорте, учебе и общественной деятельности, торжественно вручали паспорта Российской Федерации. А активистов общественных организаций и демобилизованных студентов отправляли на празднование Дня молодежи в крупные города России.

Кирилл Макаров. Фото: Министерство молодежной политики ДНР

- Стоит отметить посещение нашей Республики известным российским рэп-исполнителем ST – Александром Степановым, который провел концерт для молодежи Тореза. В этот же день с активистами из числа молодежи пообщался Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин, - рассказывает Кирилл Макаров. - Отдельно хочу отметить, что в День молодежи мы наградили благодарностями Министерства молодежной политики ребят, которые самоотверженно трудятся на благо наших граждан и Республики. Каждый из них на протяжении многих лет стремился к реализации социально значимых проектов, образовательных и волонтерских мероприятий, прикладывал массу усилий к реализации молодежных инициатив и проявлял свой патриотический дух.

В Республике состоялись различные форумы, концерты, конкурсы и другие мероприятия. Всего около ста.

- В этом году все проводимые мероприятия мы не могли анонсировать заранее из соображений безопасности. Но надеюсь, что в скором времени мы сможем открыто встречаться, организовывать крупные культурно-массовые мероприятия и собирать еще больше ребят на молодежных площадках, - отметил Кирилл Макаров.

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