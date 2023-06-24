Денис Пушилин: Единственное верное решение для достижения всеобъемлющей победы – это сплочение вокруг Верховного Главнокомандующего

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что сейчас очередной сложный этап для России. Также он выразил уверенность в том, что «с этим мы тоже справимся и выйдем из этой ситуации сильнее».

- Сейчас единственное верное решение для достижения нашей всеобъемлющей и такой нужной победы – это сплочение вокруг Верховного Главнокомандующего – Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Только так, объединив все усилия, объединив всю страну, мы можем двигаться к такой нужно победе, - отметил Пушилин. - Любые конфронтации внутри никогда ранее и сейчас не смогут привести к достижению поставленных целей.

Также руководитель Республики рассказал об обстановке на линии соприкосновения.

- По всей линии соприкосновения на направлении Донецкой Народной Республики бойцы Вооруженных сил Российской Федерации на своих местах отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед, где это возможно. Еще раз подчеркиваю, что только Президент, только Владимир Владимирович Путин сможет привести нас к той нужной и долгожданной победе.

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