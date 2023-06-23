Строители из Москвы проводят ремонт детского сада в Ленинском районе Донецка

Строители из Москвы продолжают ремонтные работы в Донецке. Фото: Администрация Ленинского района города Донецка

Строителями из шефа-региона города Москвы продолжаются ремонтные работы в одном из дошкольных учреждений Ленинского района Донецка. Об этом сообщили в районной администрации.

- Специалисты уже заменили в здании все окна, а сейчас полным ходом утепляют фасад, ведут монтаж коммуникаций и внутренние работы, - отмечают в администрации.

Напомним, что специалисты из шефа-региона проводят ремнто-восстановительные работы по всей столицы ДНР. Так, строители из Москвы проводят капитальный ремонт центральной теплосети в Буденновском районе Донецка. Работники вместо старых укладывают новые железобетонные короба и трубы. Также ремонтируют детский сад в Пролетарском районе Донецка. Это дошкольное учреждение станет образцово-показательным. В нем установят системы кондиционирования, видеонаблюдение и сигнализацию. И уделят особое внимание благоустройству территории.

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