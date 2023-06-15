Строители из Москвы продолжают ремонт детского сада в Пролетарском районе Донецка

Специалисты делают все качественно, на совесть. Фото: ТГ/Кулемзин

Строители из Москвы продолжают капитальный ремонт в одном из детских садов Донецка, расположенном в Пролетарском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что специалисты уже заменили в здании все окна, а сейчас полным ходом утепляют фасад, ведут монтаж коммуникаций и внутренние работы.

Как утверждают сами строители, это дошкольное учреждение станет образцово-показательным. В нем установят системы кондиционирования, видеонаблюдение и сигнализацию. И уделят особое внимание благоустройству территории. Словом, объем работы предстоит выполнить еще большой.

- Строители делают все качественно, на совесть, в соответствии со стандартами Российской Федерации. Спасибо Правительству города Москвы за эту неоценимую помощь и поддержку, - отметил Кулемзин.

Напомним, ранее мэр Кулемзин заявил, что Донецк сегодня напоминает большую строительную площадку. Благодаря помощи Москвы в городе укладывают новый асфальт, меняют трубы, ремонтируют детские сады и школы.

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