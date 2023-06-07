Мэр Кулемзин: Донецк сегодня напоминает большую строительную площадку

Все работы выполняют согласно российским стандартам качества. Фото: ТГ/Кулемзин

Донецк сегодня напоминает большую строительную площадку. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Благодаря помощи шефа-региона города Москвы укладывают новый асфальт, ремонтируют детские сады и школы, проводят работы по замене труб теплоснабжения, - сообщил он.

Мэр отметил, что посетил сегодня в городе несколько стройплощадок и пообщался со строителями. По словам Кулемзина, все работы они выполняют согласно российским стандартам качества.

- Спасибо Правительству города Москвы за неоценимую помощь в восстановлении родного Донецка, - отметил Кулемзин.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел ДНР опубликовало список дорог в Донецке, на которых сейчас проходит фрезерование и асфальтирование. Дороги ремонтируют в Ворошиловском, Калининском и Ленинском районах. ГИБДД призвало водителей учитывать информацию при планировании поездок и быть осторожными в этих местах.

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