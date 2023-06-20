Строители из Москвы проводят капремонт центральной теплосети в Буденновском районе Донецка

Строители из Москвы проводят капремонт центральной теплосети в Буденновском районе. Фото: ТГ/Кулемзин
Строители из Москвы проводят капитальный ремонт центральной теплосети в Буденновском районе Донецка. Работники вместо старых укладывают новые железобетонные короба и трубы. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава города Алексей Кулемзин.
По словам мэра Донецка, их тянут от котельных с подводкой и подключением к каждому дому. Сейчас в работе более 35 объектов, проложено около семи километров труб.
- Чтобы не затруднять движение, теплотрассу под проезжей частью прокладывают по ночам. Сроки сжатые, но строители работают на совесть. Обещают, что уже к началу осени ремонт будет завершен, - отмечает Алексей Кулемзин.
Напомним, что в Донецке, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинской армии сотрудники коммунального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» ведут работы по ремонту дорог Петровского района.
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