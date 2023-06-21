Строители из Ямала восстанавливают Дом пионеров в Волновахе. Фото: t.me/volnovahaDNR

В Волновахе благодаря шефу-региону ЯНАО проводят ремонтно-восстановительные работы в Доме детского и юношеского творчества. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- Согласно плану, здание полностью преобразится. Внутренние помещения будут соответствовать самым высоким требованиям комфорта и безопасности, - отмечают в администрации.

Строители планируют и преобразить здание и внешне. Фасад будет отделан современными и качественными материалами. Также специалисты облагородят территорию вокруг здания.

Напомним, что строители из Ямала восстановили городскую больницу Волновахи. Больничный комплекс состоит из семи корпусов площадью 7500 квадратных метров. Также для жителей Волновахи специалисты из ЯНАО смогли построить трехэтажный многоквартирный дом площадью более 1800 квадратных метров меньше чем за год. В квартирах сделана чистовая отделка, установили бойлеры, необходимую сантехнику и кухонные плиты, собирают мебель.

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