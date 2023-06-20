В результате обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки погибла женщина

ВСУ убили женщину в Горловке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки. В результате украинской агрессии погибла женщина. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

- Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ погибла мирная жительница. Вечная память, - отметил мэр Горловки.

Напомним, что 20 июня в результате обстрела Кировского района Донецка в машине возле дома по улице Бирюзова погиб мужчина 1983 года рождения. А за прошлые сутки ВСУ ранили 22 мирных жителя в Донецке и Волновахе. Погиб ребенок 2016 года рождения. Повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры. Всего за сутки военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали 16 обстрелов Республики из артиллерии 152 и 152 мм, а также из реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 11 снарядов из артиллерии

Украинские боевики продолжают обстрел столицы ДНР (подробнее)