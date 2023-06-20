ВСУ убили мирного жителя в Кировском районе Донецка, есть пострадавшие

ВСУ вновь открыли огонь по мирным кварталам Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка. В результате украинской агрессии погиб мирный житель, анкетные данные пострадавших уточняются. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района в машине возле дома по улице Бирюзова погиб мужчина 1983 года рождения. Также имеются раненые, информация уточняется, — отметил глава городской администрации.

Градоначальник добавил, что в результате обстрела поврежден фасад, окна и балкон в многоквартирном доме на улице Бирюзова.

Напомним, что за сутки украинские боевики ранили 22 мирных жителя в Донецке и Волновахе. Погиб ребенок 2016 года рождения. Повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры. Всего за сутки военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали 16 обстрелов Республики из артиллерии 152 и 152 мм, а также РСЗО «HIMARS».

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