За сутки ВСУ убили одного ребенка и ранили 22 жителя ДНР

Под огнем ВСУ оказался склад гуманитарного груза в Волновахе. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по семи населенный пунктам Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранения получили 22 мирных жителя региона, погиб один ребенок. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели ребенка 2016 года рождения в ранее освобожденной Новопетриковке. Ранения различной степени тяжести получили 22 гражданских лица в Кировском районе Донецка и ранее освобожденной Волновахе. Повреждений жилых домов не зафиксировано, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что обстрелами ВСУ были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

— На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском — один обстрел из РСЗО, на волновахском — один обстрел из РСЗО «Himars», — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что всего по Республике было выпущено 93 боеприпаса.

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