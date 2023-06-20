ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 11 снарядов из артиллерии

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 11 снарядов (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты ДНР. Так, украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за десять минут 11 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 10:35 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по Куйбышевскому району Донецка, выпущено пять снарядов калибром 155 мм, - отметили в ведомстве.

Также в СЦКК ДНР добавили, что в 10:25 было выпущено еще шесть снарядов такого же калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.

Напомним, что 20 июня в результате обстрела ВСУ Кировского района в машине возле дома по улице Бирюзова погиб мужчина 1983 года рождения.

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