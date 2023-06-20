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НовостиПолитика20 июня 2023 8:46

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 11 снарядов из артиллерии

Украинские боевики продолжают обстрел столицы ДНР
Владислав ГУЩИН
ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 11 снарядов (архивное фото)

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 11 снарядов (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты ДНР. Так, украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за десять минут 11 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 10:35 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по Куйбышевскому району Донецка, выпущено пять снарядов калибром 155 мм, - отметили в ведомстве.

Также в СЦКК ДНР добавили, что в 10:25 было выпущено еще шесть снарядов такого же калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.

Напомним, что 20 июня в результате обстрела ВСУ Кировского района в машине возле дома по улице Бирюзова погиб мужчина 1983 года рождения.

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