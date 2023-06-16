В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли девять человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в период с 9 по 15 июня погибли девять мирных жителей. Также было ранено 17 человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщила Омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в ДНР от агрессии киевского режима погибли 182 мирных жителя, 658 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Напомним, что 16 июня вооруженные формирование Украины обстреляли Кировский район Донецка, где были ранены шесть мирных жителей. Под вражеский огонь попала остановка общественного транспорта на улице Бирюзова. Также по данным СЦКК ДНР примерно с одиннадцати утра ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов из артиллерии. А в Петровском районе Донецка обнаружен ВОГ и мины «Лепесток». Взрывоопасные предметы обнаружены на улице Леси Украинки.

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