ВСУ выпустили 16 снарядов из артиллерии по Донецку и Горловке

Горловка и Донецк снова под обстрелом ВСУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты ДНР. Так, примерно с 11:00 ВФУ выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Около 11:25 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по Никитовскому району Горловки, выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

Также в СЦКК добавили, что с 11:50 до 12:00 украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, выпустив из населенного пункта Ласточкино 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, что за прошедшие сутки десять жилых домов были повреждены обстрелами ВСУ в Донецке и Горловке. Украинские боевики выпустили 134 боеприпаса из ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм и РСЗО.

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