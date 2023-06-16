Десять жилых домов повреждены обстрелами ВСУ в Донецке и Горловке

Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Десять жилых домов были повреждены обстрелами ВСУ в Донецке и Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что за прошедшие сутки противник обстрелял шесть населенных пунктов ДНР, включая Горловку, Донецк, Макеевку, Александровку и Волноваху, выпустив в их направлении 134 боеприпаса из ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм и РСЗО.

От обстрелов пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждены 10 жилых домостроений в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, вечером 15 июня под прицельным огнем украинских войск оказалось село Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки. Там в результате обстрела получил ранения мирный житель.

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