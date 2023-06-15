Украинские войска ранили мирного жителя при обстреле Горловки из РСЗО

По данным СЦКК, по улице Бойко пострадал мужчина 1964 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 15 июня под прицельным огнем украинских войск оказалось село Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки. Там в результате обстрела получил ранения мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

- В результате обстрела села Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный житель, - заявил он.

По данным СЦКК ДНР, село Озеряновка попало под украинский обстрел в 20:30. В его направлении противник выпустил шесть ракет из РСЗО.

Напомним, за прошедшие сутки украинские войска открыли огонь по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, включая Донецк, Горловку, Владимировку. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. На горловском направлении были зафиксированы 12 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 мм.

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