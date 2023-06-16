Более 20 натовских снарядов выпустили украинские войска по Донецку 15 июня

Донецк и его окрестности четыре раза подвергались обстрелам со стороны ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Более 20 натовских снарядов выпустили украинские войска по Донецку за прошедший день, 15 июня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что по данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Донецк и его окрестности четыре раза подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Под прицельным огнем оказались три района города.

- В направлении Петровского, Кировского и Куйбышевского районов укронацисты выпустили 23 снаряда калибром 155 мм, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что обстрелами ВСУ в Донецке и Горловке были повреждены десять жилых домов. За прошедшие сутки противник обстрелял шесть населенных пунктов Республики, включая Горловку, Донецк, Макеевку, Александровку и Волноваху, выпустив в их направлении 134 боеприпаса из ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм и РСЗО. Был ранен мирный житель.

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