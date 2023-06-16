В Петровском районе Донецка обнаружен ВОГ и мины «Лепесток» (архивное фото) Фото: Дмитрий СТЕШИН

По информации главы города Донецка Алексея Кулемзина в Петровском районе на улице Леси Украинки обнаружен ВОГ.

- В Петровском районе на улице Леси Украинки (поселок шахты №29) обнаружен выстрел осколочный гранатометный, - пишет мэр города в своем телеграм-канале.

Также по информации Алексея Кулемзина в районе обнаружили противопехотные фугасные мины «Лепесток».

Призываем граждан быть предельно осторожными! Старайтесь не выходить на газоны, внимательно смотрите под ноги. При обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщайте в МЧС ДНР по телефону 101.

Напомним, что вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты ДНР. Так, примерно с 11:00 украинские боевики выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов из артиллерии. А за прошедшие сутки десять жилых домов были повреждены обстрелами ВСУ в Донецке и Горловке. Украинские боевики выпустили 134 боеприпаса из ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм и РСЗО.

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