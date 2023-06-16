Шесть мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ по Кировскому району Донецка

В Донецке ранено шесть мирных жителей в результате обстрела ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка были ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Под вражеский огонь попала остановка общественного транспорта на улице Бирюзова. По предварительным данным получили ранения как минимум шесть мирных граждан (один из них в тяжелом состоянии), которые ждали автобуса в центр города, - отмечает мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что по району города ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В близлежащих домах вылетели стекла.

Напомним, что вооруженные формирования примерно с 11:00 выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов из артиллерии. Также в Петровском районе Донецка обнаружен ВОГ и мины «Лепесток». Взрывоопасные предметы обнаружены на улице Леси Украинки.

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