В ДНР приостановили восстановление аэропорта Мариуполя

Пока это небезопасно, власти приняли решение приостановить работу и проектирование для строительства новой воздушной гавани. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике приостановили работы по восстановлению аэропорта Мариуполя, так сейчас это стало небезопасно. При этом сроки сдачи объекта менять пока не планируют - объект хотят сдать в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Пока это небезопасно, приняли решение приостановить работу и проектирование для строительства. Поставили со звездочкой на 2025 год. Пока ничего не делаем, периметр охраняем, - сказал он.

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике сообщили о том, что начаты работы над проектом восстановления аэропорта в Мариуполе. Объект уже внесен в мастер-план развития города. По предварительным прогнозам, на восстановление понадобится два года. Новая воздушная гавань Мариуполя будет использоваться как аэропорт двойного назначения. Взлетные полосы модернизируют таким образом, чтобы аэропорт мог принимать и гражданские, и военные суда.

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