ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по заводу «Азовсталь» в Мариуполе

Под удар попала территория завода «Азовсталь» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вечером 26 мая украинские войска обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.

Он уточнил, что всего по городу было выпущено две ракеты.

- Это были две ракеты Storm Shadow, - отметил он.

Сообщается, что удар пришелся по заводу «Азовсталь».

Тем временем в СЦКК ДНР уточнили время обстрела и направление ведения огня.

- 20:10 - с северо-запада в направлении населенный пункт Мариуполь: выпущено 2 дальнобойные ракеты, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью зачищена территория металлургического комбината «Азовсталь» и завершилась массовая сдача в плен украинских боевиков.

Теперь город снова находится под угрозой обстрелов. Так, вечером 19 мая 2023 года, ВСУ нанесли по Мариуполю ракетный удар. Обстрел прокомментировал врио Главы ДНР Денис Пушилин, который отметил, что киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается Мариуполь.

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