Делегация ДНР принимает участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме

Делегацию из ДНР возглавил врио Главы Республики Денис Пушилин. Фото: АГ ДНР

Делегация из Донецкой Народной Республики впервые принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПЭМФ) как представители нового региона России. Форум продлится с 14 по 17 июня.

В 11:57 по московскому времени началась трансляция в прямом эфире дискуссии «Восстановление исторической памяти в Новороссии». В обсуждении принимает участие врио Главы ДНР Денис Пушилин, генеральный Российского общества «Знание» Максим Древаль и заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Напомним, что ранее глава Правительства ДНР Евгений Солнцев анонсировал подписание важных соглашений с руководителями других регионов России, а также предприятий и корпораций в рамках ПЭМФ-2023. Представители Республики рассчитывают получить дополнительный импульс для развития экономики и инвестиционной активности региона, принимая участие в форуме.

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