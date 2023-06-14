Российские военнослужащие уничтожают позиции ВСУ с помощью дронов-камикадзе в ДНР

ВС РФ продолжают уничтожать огневые точки ВСУ в ДНР с помощью дронов-камикадзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские дроны-камикадзе 110 бригады уничтожают огневые точки вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

- Операторы 110 бригады первого Донецкого армейского корпуса (ранее 100 бригада НМ ДНР) поражают позиции врага дронами-камикадзе в рамках проекта #РойVOZмездия, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее 110 бригада первого Донецкого армейского корпуса продемонстрировали уничтожения огневых точек вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике с посщью дронов-камикадзе. Также российские военные уничтожают дронами антенны Старлинк ВСУ в Красногоровке. Беспилотники под управлением операторов нарушают управление подразделениями противника.

Ранее Минобороны России сообщили, что 13 июня российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска. ВСУ потеряли до 350 человек личного состава, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.

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