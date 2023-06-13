Минобороны РФ: Российские военные отразили две атаки украинских войск в районе Артемовска

ВС РФ отразили две атаки ВСУ в районе Артемовска Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике южнее города Артемовск в направлении населенного пункта Клещеевка российские военные отразили две атаки противника. Об этом сообщили во вторник 13 июня в Минобороны России.

- Южнее города Артемовска Донецкой Народной Республики активными действиями Южной группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что украинская сторона потеряла до 350 человек личного состава, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.

Напомним, что ранее министерство обороны России опубликовало видео с танками «Леопард» и боевыми машинами «Бредли», захваченными в бою у украинской армии. Также военнослужащие первого Донецкого армейского корпуса выявили и уничтожили точку взлета вражеских беспилотных летательных аппаратов.

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