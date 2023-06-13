Военнослужащие группировки «Восток» захватили в бою БМП «Бредли» и танки «Леопард» ВСУ

Российские военнослужащие продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России опубликовало видео с танками «Леопард» и боевыми машинами «Бредли», захваченными в бою у украинской армии. Вся техника, ставшая трофеями российских войск, - западного производства.

- Военнослужащие подразделений группировки «Восток» осматривают захваченные в бою танки и БМП противника, - прокомментировали в оборонном ведомстве.

Сообщается также, что некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о быстроте боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что два экипажа украинских БМП сдались в плен российским войскам под Авдеевкой. Среди сдавшихся есть тяжелораненые солдаты ВСУ. Они сдались в плен со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1.

Тем временем под Угледаром подразделения украинских войск оставили несколько десятков заминированных тел своих погибших солдат. Существенная часть погибших украинских военных остается брошенной на поле боя их сослуживцами.

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