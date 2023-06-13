Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским войскам под Авдеевкой

В районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Фото: УНМ ДНР

Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским войскам в районе Авдеевки. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.

Он уточнил, что на связь с одним из российских подразделений на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 отдельной механизированной бригады ВСУ, который попросил оказать медицинскую помощь его раненым солдатам. Как оказалось, командование бригады отказало ей в эвакуации. Во время переговоров украинский командир попросил также обеспечить им безопасный коридор, потому как сдача в плен происходила со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1.

- Операция прошла успешно, бойцы ВСУ находятся на территории республики, - заявил источник.

Сообщается также, что в плен сдались 10 украинских солдат, среди которых есть тяжелораненые. Им оказывают необходимую помощь.

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