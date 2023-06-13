ВСУ оставили под Угледаром несколько десятков заминированных тел своих солдат

На угледарском направлении продолжаются боестолкновения. Фото: УНМ ДНР

Подразделения украинских войск оставили под Угледаром несколько десятков заминированных тел своих погибших солдат. Об этом сообщил ТАСС российский боец с позывным «Педагог».

Он рассказал о последствиях последних боестолкновений на угледарском направлении. По словам военного, там очень много тел украинских солдат, буквально десятки, которые их сослуживцы бросили заминированными. Местами взрывчатка срабатывает, и теперь многих даже похоронить не представляется возможным.

- Зачем они минируют своих людей? Это низкий поступок, - считает боец.

Военнослужащий также добавил, что существенная часть тел украинских солдат остается брошенной на поле боя, забирать своих сослуживцев ВСУ отказываются.

Напомним, ранее сообщалось, что два экипажа украинских БМП сдались в плен российским войскам под Авдеевкой. Среди сдавшихся есть тяжелораненые солдаты ВСУ.

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