Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Великой Новоселки в ДНР

ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Великой Новоселки Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации поразили командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ в районе Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник 12 июня, сообщили в Минобороны РФ.

- В районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что за 10 июня группировка войск «Юг» отразила восемь атак украинской армии на Донецком направлении. Кроме того, ВСУ потеряли около 310 человек личного состава, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30. Также российскими войсками было уничтожено два склада в районах населенных пунктов Красное и Ласточкино.

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