ВС РФ уничтожают противника на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки группировка войск «Юг» отразила восемь атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщили в воскресенье 11 июня в Минобороны РФ.

- На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Южной группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, ВСУ потеряли около 310 человек личного состава, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30. Также российскими войсками было уничтожено два склада в районах населенных пунктов Красное и Ласточкино.

Напомним, ранее российские дроны-камикадзе 110 бригады уничтожили огневые точки вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

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