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НовостиПолитика11 июня 2023 12:29

Минобороны РФ: На Донецком направлении российские войска отразили восемь атак ВСУ

Украинские боевики несут огромные потери на Донецком направлении
Владислав ГУЩИН
ВС РФ уничтожают противника на Донецком направлении

ВС РФ уничтожают противника на Донецком направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки группировка войск «Юг» отразила восемь атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщили в воскресенье 11 июня в Минобороны РФ.

- На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Южной группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, ВСУ потеряли около 310 человек личного состава, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30. Также российскими войсками было уничтожено два склада в районах населенных пунктов Красное и Ласточкино.

Напомним, ранее российские дроны-камикадзе 110 бригады уничтожили огневые точки вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

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