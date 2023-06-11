Российские дроны-камикадзе уничтожили огневые точки ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили огневые точки ВСУ в ДНР с помощью дрона-камикадзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские дроны-камикадзе 110 бригады уничтожают огневые точки вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

- Операторы БПЛА 110 бригады первого Донецкого армейского корпуса (ранее 100 бригада НМ ДНР) с помощью дронов-камикадзе уничтожают выявленные огневые точки противника, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в Волновахе открыли памятник погибшим при освобождении города бойцам 3 отдельного стрелкового батальона территориальной обороны имени 383 Шахтерской дивизии и 4 отдельного батальона территориальной обороны. Военнослужащие этих батальонов под командованием полковников Константина Кузьмина и Михаила Рымаря начали освобождение Волновахи. Также Денис Пушилин поручил оказывать всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям. Руководители городских и районных администраций должны информировать о работе фонда «Защитники Отечества».

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