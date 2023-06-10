В ДНР внедрят индикатор для оценки работы городских и районных администраций

В Республике начнут оценивать качество работы администраций по особым критериям. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике внедрят индикатор для определения качества работы городских и районных администраций. Он поможет отслеживать, как и насколько быстро выполняются поручения властей региона. Об этом по итогам совещания с главами городов и районо Республики заявил Денис Пушилин.

— Количество задач, которые решаются на местах, особенно в связи с предстоящими выборами, увеличивается, мы вводим индикатор определения качества работы городских и районных администраций. Это позволит в режиме реального времени отслеживать, все ли решения и поручения выполняются в положенные сроки, — отметил глава Республики.

Денис Пушилин также поручил местным властям продолжить работу в социальных сетях.

— Местные администрации работают с соцсетями, но необходимо это делать системно и с оперативным реагированием на проблемы людей, — отметил врио Главы ДНР.

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