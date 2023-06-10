Денис Пушилин поручил оказывать всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям

Денис Пушилин поручил главам городов и районов информировать о работе фонда, оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поручил главам администраций городов и районов Республики продолжить поддерживать участников СВО, а также членов их семей, а также информировать о работе фонда «Защитники Отечества».

— Руководителям администраций необходимо продолжить работу по поддержке семей мобилизованных граждан, семей погибших защитников, демобилизованных военнослужащих. Нужно им оказывать всестороннюю поддержку по решению интересующих вопросов, информировать население о деятельности государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», — подчеркнул глава региона по итогам совещания с главами городов и районов.

Напомним, что фонд «Защитники Отечества» начал работу в Республике 1 июня. Он помогает участникам СВО получить статус ветерана боевых действий, оформить необходимые документы и получить соцподдержку от государства.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР приняли три инвестпроекта по строительству жилых домов

Инвестиционный комитет региона принял все предложения (подробнее)