В Волновахе открыли памятник погибшим при освобождении города бойцам

Военнослужащие и близкие погибших почтили их память минутой молчания. Фото: Зинченко/ТГ

Памятник погибшим при освобождении города военнослужащим открыли в Волновахе. Защитники Республики ушли из жизни в марте 2022 года вблизи улицы Менделеева. Об этом сообщил мэр города Константин Зинченко.

— Сегодня состоялось открытие памятника погибшим воинам 3 отдельного стрелкового батальона территориальной обороны имени 383 Шахтерской дивизии и 4 отдельного батальона территориальной обороны. Бойцы этих батальонов под командованием полковников Константина Кузьмина и Михаила Рымаря начали освобождение Волновахи, — отметил градоначальник. — Они действовали смело и слажено, в результате чего в течение нескольких дней была освобождена значительная часть города.

Зинченко добавил, что военнослужащие, родные и близкие погибших, а также представители городской администрации возложили цветы к памятнику и почтили память военнослужащих минутой молчания.

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