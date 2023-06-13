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НовостиПолитика13 июня 2023 6:49

Российские военные выявили и уничтожили точку взлета беспилотника ВСУ в ДНР

Разведчикам удалось зафиксировать взлет вражеского беспилотника
Владислав ГУЩИН
ВС РФ выявили и уничтожили точку взлета беспилотника ВСУ в ДНР

ВС РФ выявили и уничтожили точку взлета беспилотника ВСУ в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие первого Донецкого армейского корпуса выявили и уничтожили точку взлета вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции Донецкой Народной Республике.

- Разведчикам первого Донецкого армейского корпуса удалось зафиксировать взлет вражеского БПЛА. Благодаря оперативной и эффективной работе радиосигнал беспилотника ВСУ был перехвачен и принудительно посажен в лесостепи, - отмечают в ведомстве.

После эти данные были переданы артиллерийскому подразделению, и он был уничтожен. Напомним, ранее российские военные уничтожили дронами антенны Старлинк ВСУ в Красногоровке. Также российские дроны-камикадзе уничтожили огневые точки ВСУ в ДНР. Операторы беспилотных летательных аппаратов 110 бригады первого Донецкого армейского корпуса с помощью дронов-камикадзе уничтожают выявленные огневые точки противника.

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