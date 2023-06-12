Российские военные уничтожают дронами антенны Старлинк ВСУ в Красногоровке

ВС РФ уничтожили с помощью дрона антенны Старлинк ВСУ в Красногоровке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские войска из 110 бригады уничтожает дронами антенны Старлинк в Красногоровке. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции Донецкой Народной Республике.

- Дроны проекта #РойVOZмездия, под управлением операторов 110 бригады 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 100 бригада НМ ДНР) нарушают управление подразделениями противника уничтожая антенны системы Старлинк, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее российские дроны-камикадзе 110 бригады уничтожили огневую точку вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Также 10 июня группировка войск «Юг» отразила восемь атак украинской армии на Донецком направлении. ВСУ потеряли около 310 человек личного состава, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30.

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