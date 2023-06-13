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НовостиПолитика13 июня 2023 5:26

Мэр Кулемзин: При обстреле Кировского района Донецка повреждения получило здание школы

Украинские войска продолжают наносить артиллерийские удары по городу
Ирина ДМИТРИЕВА
За прошедший день украинские войска выпустили по Донецку 50 снарядов калибром 152 и 155 мм. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

За прошедший день украинские войска выпустили по Донецку 50 снарядов калибром 152 и 155 мм. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В Кировском районе пострадали частные дома по улице Воздушной и здание школы № 80 по улице Донского, - проинформировал градоначальник.

Мэр уточнил, что за прошедший день, 12 июня, Донецк и его окрестности 9 раз подверглись обстрелам ВСУ. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов, а также поселков Александровка и Еленовка украинские войска выпустили 50 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения. Так, в Киевском районе Донецка на площади Привокзальной погибла женщина 2001 года рождения и 6 человек были ранены.

- Нарушено дорожное полотно, перебита контактная троллейбусная сеть и повреждено остекление торговых павильонов. В многоквартирных домах по улице Артема нарушено остекление, - уведомил Кулемзин.

Тем временем в Куйбышевском районе повреждены частные дома по улицам Красной, Луговой и Краснознаменной.

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