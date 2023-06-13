Мэр Кулемзин: При обстреле Кировского района Донецка повреждения получило здание школы

За прошедший день украинские войска выпустили по Донецку 50 снарядов калибром 152 и 155 мм. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В Кировском районе пострадали частные дома по улице Воздушной и здание школы № 80 по улице Донского, - проинформировал градоначальник.

Мэр уточнил, что за прошедший день, 12 июня, Донецк и его окрестности 9 раз подверглись обстрелам ВСУ. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов, а также поселков Александровка и Еленовка украинские войска выпустили 50 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения. Так, в Киевском районе Донецка на площади Привокзальной погибла женщина 2001 года рождения и 6 человек были ранены.

- Нарушено дорожное полотно, перебита контактная троллейбусная сеть и повреждено остекление торговых павильонов. В многоквартирных домах по улице Артема нарушено остекление, - уведомил Кулемзин.

Тем временем в Куйбышевском районе повреждены частные дома по улицам Красной, Луговой и Краснознаменной.

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