По Донецку, Еленовке и Александровке было выпущено 50 артиллерийских снарядов Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за день с 09:00 по 21:00 выпустили порядка 50 снарядов натовского калибра по Донецку, а также Еленовке и Александровке. В результате обстрелов погибла молодая девушка 2001 года рождения, ранения получили шесть мирных жителей. Повреждены жилые дома и школа. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В Киевском районе на площади Привокзальной погибла женщина 2001 года рождения, шесть человек ранены. Нарушено дорожное полотно, перебита контактная троллейбусная сеть и повреждено остекление торговых павильонов. В многоквартирных домах по улице Артема нарушено остекление, — отметил мэр в своем телеграм-канале. — В Кировском районе пострадали частные дома по ул. Воздушной и здание школы № 80 по улице Дмитрия Донского.

Градоначальник добавил, что под огнем ВФУ оказался также Куйбышевский район. В нем украинские боевики повредили частные дома по улицам Красная, Луговая и Краснознаменная.

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