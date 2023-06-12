В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла 20-летнняя девушка, ранен двухлетний ребенок

В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла 20-летнняя девушка, ранен двухлетний ребенок Фото: "КП" Архив

Вооруженные формирования Украины в результате обстрела Киевского района Донецка убили 20-летннюю девушку, а также ранили ее двухлетнего ребенка. Снаряд ВСУ упал недалеко от железнодорожного вокзала. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района погибла девушка.

- По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района погибла девушка. Анкетные данные и информация о раненых уточняются, - написал в своем телеграм- канале глава города Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате обстрела Киевского района снаряд перебил контактную троллейбусную сеть. В многоквартирном доме по улице Артема нарушено остекление.

Также по данным СЦКК украинские боевики с 14:00 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 16 снарядов калибром 155 миллиметров.

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