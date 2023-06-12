Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Волноваха в ДНР

Огонь по городу велся со стороны населенного пункта Богатырь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО. Об сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел был зафиксирован в 14.15. Огонь велся со стороны населенного пункта Богатырь.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.15 - населенный пункт Богатырь - населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска возобновили обстрелы Донецка после нескольких часов установившегося затишья. С начала суток они выпустили по городу порядка 30 снарядов из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца. Под прицельный огонь ВСУ попали Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города.

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