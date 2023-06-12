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НовостиПолитика12 июня 2023 12:21

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Волноваха в ДНР

По населенному пункту были выпущены три ракеты из РСЗО
Ирина ДМИТРИЕВА
Огонь по городу велся со стороны населенного пункта Богатырь

Огонь по городу велся со стороны населенного пункта Богатырь

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО. Об сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел был зафиксирован в 14.15. Огонь велся со стороны населенного пункта Богатырь.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.15 - населенный пункт Богатырь - населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска возобновили обстрелы Донецка после нескольких часов установившегося затишья. С начала суток они выпустили по городу порядка 30 снарядов из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца. Под прицельный огонь ВСУ попали Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города.

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