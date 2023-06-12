ВСУ возобновили обстрелы Донецка после нескольких часов затишья

Под прицельный огонь ВСУ попали Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска возобновили обстрелы Донецка после нескольких часов установившегося затишья. С начала суток они выпустили по городу порядка 30 снарядов из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сообщается, что под прицельный огонь ВСУ попали Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города.

По данным, опубликованным в телеграм-канале представительства, предыдущий обстрел Донецка был зафиксирован 11 июня в 14:40. Тогда со стороны населенного пункта Уманское по Куйбышевскому району Донецка были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм.

Напомним, ранее в ДНР отметили снижение интенсивности обстрелов ВСУ. За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Республике 38 снарядов. Под прицельным огнем ВСУ оказались Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Широкая Балка и Еленовка. По данным наблюдателей, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Однако от обстрелов пострадали 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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