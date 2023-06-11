ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР, повредив основной водовод

ВСУ повредили основной водовод в поселке Широкая Балка. Фото: ТГ/Приходько РИК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Широкую Балку, повредив основной водовод от поселка в сторону жилого массива «Строитель». Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

- В результате обстрела поврежден основной водовод от поселка Широкая Балка в сторону жилмассива «Строитель», - пишет мэр Горловки в своем телеграм-канале.

Также по данным СЦКК ДНР около 20:30 ВФУ выпустили по населенному пункту Широкая Балка три снаряда калибром 122 миллиметров. На фоне классических перебоев с подачей воды в Донецкой Народной Республики это происшествие выглядит, как очередная диверсия против мирных жителей.

Напомним, что 11 июня вражеская артиллерия с 12:00 по 15:00 выпустило 14 снарядов по Донецку и Еленовке. Под обстрел ВСУ попали Куйбышевский и Киевский районы, а утром вооруженные формирования Украины выпустили по Ясиноватой и Макеевке 16 снарядов из артиллерии.

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