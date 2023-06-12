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НовостиПолитика12 июня 2023 5:52

В ДНР отметили снижение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

За сутки украинские войска выпустили по Республике 38 снарядов
Ирина ДМИТРИЕВА
За сутки противник выпустил по Республике 38 артиллерийских снарядов калибра 155, 152 и 122 мм. Фото: СЦКК ДНР

За сутки противник выпустил по Республике 38 артиллерийских снарядов калибра 155, 152 и 122 мм. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки интенсивность обстрелов ВСУ по территории ДНР заметно снизилась. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что за сутки противник выпустил по Республике 38 артиллерийских снарядов калибра 155, 152 и 122 мм. Под прицельным огнем ВСУ оказались Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Широкая Балка и Еленовка.

По данным представительства, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Однако от обстрелов пострадали 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли Широкую Балку в Горловке, повредив основной водовод от поселка в сторону жилого массива «Строитель». На фоне классических перебоев с подачей воды в Донецкой Народной Республике это происшествие выглядит, как очередная диверсия против мирных жителей.

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