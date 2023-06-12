В ДНР отметили снижение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

За сутки противник выпустил по Республике 38 артиллерийских снарядов калибра 155, 152 и 122 мм. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки интенсивность обстрелов ВСУ по территории ДНР заметно снизилась. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что за сутки противник выпустил по Республике 38 артиллерийских снарядов калибра 155, 152 и 122 мм. Под прицельным огнем ВСУ оказались Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Широкая Балка и Еленовка.

По данным представительства, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Однако от обстрелов пострадали 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли Широкую Балку в Горловке, повредив основной водовод от поселка в сторону жилого массива «Строитель». На фоне классических перебоев с подачей воды в Донецкой Народной Республике это происшествие выглядит, как очередная диверсия против мирных жителей.

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